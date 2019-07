Une affiche de "Rain Man" signée par Tom Cruise et Dustin Hoffman vendue par le SPF Finances

Mais comment cet article a-t-il pu se retrouver dans les rayons du Fin Shop? "Il s'agit d'une saisie. Ce dossier est géré par l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation", explique à la RTBF Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Depuis 2010, le Fin Shop est la structure fédérale en charge de la vente des objets trouvés, saisis, mis en liquidation par les ministères ou encore déclassés. Concernant cette affiche, on ignore dans quel cadre la saisie a été effectuée. Ce que l'on sait, par contre, c'est que l'affiche de "Rain Man" fait partie d'un lot d'une vingtaine d'autres affiches "avec certificat d’authenticité des signatures qui seront bientôt mises en vente". Parmi celles-ci, quelques classiques comme "Forrest Gump", "Le patient anglais", "Gladiator", "Titanic", "La liste de Schindler", "Out of Africa" ou encore "Pulp Fiction".

Une deuxième affiche signée par Sidney Poitier

Une des affiches déjà proposée à la vente et jusqu'à ce vendredi sur le site de Finshop est celle du film "In the heat of the night" ("Dans la chaleur de la nuit"). Mise à prix: 500 euros. C'est également une affiche signée, dans cas-ci par l'acteur Sidney Poitier. "Dans la chaleur de la nuit" avait obtenu l'Oscar du Meilleur film en 1968.