Une actrice hollywoodienne a disparu...

Mais où est donc Fan BingBing ?

L'actrice la plus connue de Chine (62 millions de followers), est également une star hollywoodienne depuis son rôle, notamment, dans les "Avengers : Futur Days of Past". Juré du 70e festival de Cannes aux côtés de Will Smith, égérie pour de nombreuses marques, la jeune femme a tout simplement disparu depuis juillet dernier...

Les rumeurs vont bon train

La plus persistante étant que Fan Bing Bing serait poursuivie par le gouvernement chinois pour fraude fiscale. Elle aurait omis de déclarer une partie de ses revenus. En mai dernier, un présentateur célèbre diffusait à la télévision chinoise ses contrats, révélant la tricherie. Des accusations, à l'époque, démenties par la star. Mais l'affaire est prise très sérieusement dans ce pays où la fraude fiscale est perçue, par tous, comme un lourd délit.

Un article retiré à la hâte

Un article du journal officiel chinois Securities Daily, paru la semaine dernière et retiré depuis, affirmait que l'actrice avait été placée "sous contrôle" et qu'elle "acceptait le jugement". Mais il n'y a, pour l'instant, aucune confirmation officielle du gouvernement chinois.

Certains spécialistes de la Chine affirment ne pas être surpris de cette disparition. Le gouvernement de Xi Jinping, le président chinois, a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. Ces derniers mois, plusieurs chefs d'entreprises et autres fortunés chinois ont ainsi disparu plusieurs semaines, avant de réapparaître lors de procès très médiatisés. Ils sont ensuite, pour la plupart, condamnés à de lourdes peines de prison.

Alors, Fan BingBing est-elle enfermée quelque part en attendant un procès? Où vit-elle cachée pour éviter la justice?

En attendant les contrats, eux, disparaissent. Fan BingBing devait être à l'affiche de plusieurs films hollywoodiens dans les prochaines semaines. L'un avec Bruce Willis, l'autre avec une belle brochettes d'actrices emmenées, notamment par Jessica Chastain. Mais son nom est tout simplement retiré des affiches... Les fans sont inquiets, et demandent aux studios et stars américaines de réagir pour connaitre , enfin, la vérité.