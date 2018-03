Un vlogueur québécois fait un arrêt à Bruxelles durant son tour du monde

Jimmy Chabot (alias jimchab), 22 ans est un fou de radio et de télévision, qui a décidé de partir faire un tour du monde pour rencontrer des francophones partout sur la planète. Il a démissionné de son boulot, à la radio québécoise, pour partir découvrir le monde, avec pour seul bagage le français, cette langue qu'il aime par-dessus tout. Au Québec, Jimmy a déjà une petite expérience en radio et surtout, il adore réaliser des vidéos pour faire vivre ses rencontres avec les habitants de sa ville située entre Montréal et Québec, Drummondville. Jimchab a une autre particularité: il est bègue, ce qui fut souvent difficile à vivre pour lui dans ses jeunes années. Mais Jim a découvert qu'une fois devant un micro, les choses étaient plus simples pour lui. Depuis lors, les rencontres, les médias et la pratique du français le guident chaque jour pour aller plus loin.

Le quartier français à Winnipeg (Canada) - © Tous droits réservés

Un tour du monde pour rencontrer les gens Jim a surtout constaté qu'il était de plus en plus difficile d'entrer en contact les uns les autres. "Nous passons notre vie la tête fixée sur l'écran de notre cellulaire (téléphone portable)". Alors il a décidé de partir rencontrer les gens autour de la planète pour entrer en relations avec eux et traduire cela dans un "vlog" (ndlr: un carnet de bord en vidéo) de voyages. "C'est fou! Dès que je ferme mon cellulaire, je peux enfin entrer en communication avec les gens. Et ça, c'est le challenge que je me suis fixé. Le plus beau cadeau pour moi, c'est de pouvoir me mettre à écouter les autres, et de retranscrire cela dans mes vidéos." Jimchab a donc quitté le Québec le 4 février dernier, son sac sur le dos, son appareil photo/vidéo, son ordinateur et une furieuse envie de parler. Depuis, il est déjà passé par cinq pays européens comme l’Angleterre, la France, la Suisse, l'Italie. Et maintenant quelques jours en Belgique.

Une vidéo par jour. - © Tous droits réservés

365 vlogs en 365 jours Son but affiché, c'est de livrer 365 vlogs (vidéos) de ses rencontres. Le tout en 365 jours de voyage autour de la planète, sur plusieurs continents. Chaque étape est pour lui l'occasion de découvrir les particularités des usages de la langue. "Ici, en Belgique, vous dites septante, plutôt que soixante-dix. Et en Suisse, j'ai découvert le huitante en lieu et place de votre quatre-vingts." "Ce qui est drôle aussi, c'est la façon de s'embrasser pour se dire bonjour. Au Québec, les hommes ne s'embrassent pas. En France, les hommes s'embrassent deux fois, en Suisse trois fois, en Belgique "une fois". Bref, ici les gens me repèrent assez vite quand je tends la main pour dire bonjour." "En arrivant à la gare du Midi, j'ai pris le taxi et le chauffeur me dit directement que je viens du Québec ... car je voulais m’asseoir sur le siège avant comme on fait chez nous, pour parler au chauffeur durant le trajet. Le chauffeur en plus me dit: "Assieds-toi derrière, devant c'est la place du mort !" (rires)". Le français comme fil conducteur "J'ai découvert mon amour de la Francophonie en faisant de la radio durant quatre ans hors du Québec francophone, à Winnipeg par exemple. C'est le Canada anglophone avec juste une petite communauté de francophones qui représente seulement 2% de la population." Après cette première aventure, jimchab a été sélectionné pour faire une reconstitution historique d'un voyage de dix jours sur un voilier. "Je devais produire une vidéo par jour pour raconter mon aventure, et là aussi j'ai découvert la richesse de la langue et les accents si différents d'une région à l'autre." "Ces francophones du Canada se battent chaque jour pour préserver leur langue. J'aime ce courage. Donc un jour, j'ai décidé de démissionner de mon travail à la radio pour partir à la rencontre de ces francophones du monde."

jimchab met toujours un brin d'humour dans ses capsules. - © Tous droits réservés

Un vlogueur québécois fait un arrêt à Bruxelles durant son tour du monde - © Tous droits réservés Le monde comme horizon "Je vais aller dans plein de pays différents, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'y rencontrer des francophones et de pouvoir approcher des différences dans la pratique de la langue. Je veux "faire briller" mon français, la langue de Molière, et en découvrir les multiples subtilités." Ce qui est original dans sa démarche, c'est qu'il ne se limite pas aux pays purement francophones: jimchab cherche des francophones partout dans le monde. "j'ai par exemple découvert une communauté francophone dans un quartier de Londres appelé North Kensington. Mon fil conducteur, c'est de voyager partout avec mon français comme seul bagage."

YouTube comme vitrine A terme, jimchab espère financer une partie de son voyage grâce à ses vidéos postées sur le site Youtube. Pour cela, il doit passer les 1.000 abonnés et connaître des pics d'audience avec ses vidéos. Il y croit, en restant cependant lucide. "J'ai choisi de poster une vidéo chaque jour sur la plateforme Youtube car j'ai remarqué qu'en Europe, la pratique du site était beaucoup plus développée que chez moi en Amérique du Nord. L’objectif au bout du compte serait de vivre des revenus générés par Youtube. Imaginez! Je pourrais vivre du plaisir de rencontrer des gens et d'en faire le portrait. C'est pour cela qu'il faut s'abonner à ma chaîne! (rires)."

Il était l'invité dans l'émission "C'est pas sérieux" sur la Première ce mardi