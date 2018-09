Un trio prend la direction du Kunstenfestivaldesarts

Le conseil d'administration du Kunstenfestivaldesarts a désigné Sophie Alexandre, Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi pour succéder à Christophe Slagmuylder à la tête du festival international de création contemporaine qui se déroule chaque année depuis 1994 au printemps à Bruxelles.

Le "kunsten" a annoncé ce lundi que "le Conseil d’Administration a retenu le projet artistique de Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi ; ils rejoindront Sophie Alexandre à la direction du festival". Cette dernière était jusqu'à présent directrice adjointe tandis que Dries Douibi était programmateur au Beursschouwburg et Daniel Blanga-Gubbay dramaturge, professeur à l'Académie des Beaux Arts de Bruxelles et programmateur indépendant.

Cette triple nomination met fin au suspens qui s'était installé après l'annonce par Christophe Slagmuylder, directeur depuis 2007, de son départ pour le prestigieux Wiener Festwochen à Vienne, un des plus anciens festivals de création en Europe. Il y est en fonction depuis le 1er septembre.

Le Kunstenfestivaldesarts a mentionné les "profils complémentaires des trois directeurs : le réseau bruxellois de Sophie Alexandre, le profil international et la vision artistique de Daniel Blanga Gubbay, et l’expérience de Dries Douibi en tant que dramaturge et son engagement pour la scène artistique bruxelloise."

Le trio a pour première grande mission de mettre sur pied la programmation du prochain Kunstenfestivaldesarts qui déroulera sa 24e édition du 10 mai au 1er juin 2019 dans de nombreux lieux de Bruxelles.

Une ancienne responsable RTBF à la tête du conseil d'administration

Ce tournant pour le festival s’accompagne de la nomination de deux nouvelles présidentes au conseil d’administration : Bie Vancraeynest et Anne Hislaire succèdent à Marion Hänsel et Geert Van Istendael.

Anne Hislaire a mené une carrière à la RTBF où elle a notamment été productrice responsable des émissions culturelles.