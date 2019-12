Un tableau de Klimt, volé en 1997, est retrouvé par hasard

La peinture volée retrouvée en Italie pourrait être une oeuvre de Gustav Klimt - 11/12/2019 C’était l’une des œuvres les plus recherchées au monde. Elle avait été dérobée en 1997 dans une galerie de Milan, la galerie Ricci Oddi. 22 ans plus tard, le tableau " Portrait d’une dame ", de Gustav Klimt, est retrouvé par hasard, dans cette même galerie. Caché dans un sac à ordure, il est resté pendant tout ce temps dans une cavité de son mur extérieur.C’est un jardinier qui a retrouvé par hasard le tableau, alors qu’il s’affairait dans le cadre de travaux de nettoyage et de restructuration du mur extérieur. Il est tombé sur une cavité, jusqu’alors cachée par du lierre, qui renfermait le précieux objet. Images: Police italienne