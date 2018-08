Un tableau de bord pour mieux contrôler son utilisation d'Instagram et Facebook

"Nous voulons que le temps passé sur Facebook et Instagram soit intentionnel, positif et inspirant". C'est ainsi que Facebook présente ses nouveaux outils afin de mieux gérer son temps sur ces réseaux sociaux.

Bientôt (Facebook ne précise pas exactement quand), un tableau de bord des activités sera disponible. Il permettra de voir le temps passé sur les plateformes, et surtout, permettra de paramétrer des alertes lorsque l'on dépasse le temps hebdomadaire maximal, fixé par l'utilisateur lui-même. Il sera aussi possible de désactiver les notifications pour un certain temps.

Rien de très nouveau donc, des applications permettant de visualiser son activité sur son smartphone et gérer ses notifications existent déjà depuis belles lurettes.