Les recommandations pour se protéger contre le coronavirus - Un spot de l'AVIQ, la COCOF et la FWB... Un spot vidéo rappelant les mesures d'hygiène préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus, commandé par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, sera diffusé dès ce mercredi sur les chaînes publiques et privées ainsi que sur les réseaux sociaux des différentes institutions.