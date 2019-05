Un Sportpaleis plein à craquer ...de femmes: les Backstreet Boys sont de retour des années '90

Pour les innombrables bandes de copines présentes hier à Anvers, ce concert rappelait effectivement le bon vieux temps. Le temps de l'adolescence. « Quand on retourne au concert des Backstreet Boys, on se revoit quand on avait 15 ans, et ça fait du bien de retrouver ses copines. Je me souviens de la fan attitude, où on criait dans les rues, où on suivait les cars avec nos idoles, ça n'existe plus aujourd'hui mais à l'époque c'était fou!», raconte Jennifer, fan de la première heure. Et puis avec tout ce qui se passe autour de nous, qui n'est pas toujours très drôle, on se retrouve dans une salle où tout le monde est debout, les gens sont remplis de joie. Ils chantent, ils crient. Ça fait du bien. C'est des moments qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui. Il y a une bonne part de nostalgie là-dedans, oui.»

Howie Dorough, l'un des membre du boys band le plus emblématique des années 90, l'a lui-même constaté. « Pour l'instant il y a quelque chose dans l'air, un mouvement de nostalgie par rapport aux années 90», explique-t-il. «C'est une chance pour nous, parce que cette nostalgie permet cette renaissance des Backstreet Boys. Même nous, on adore se replonger dans les nineties. Hier soir encore, avec Nick (Carter, autre membre du groupe, NDLR), on a fait une « after party » nineties. On s'est ecouté Captain Jack, Scooter, les Spice Girls, les 3T, les Outhere brothers. Les 90's ça rappelle plein de bons souvenirs aux gens ».

La croisière Backstreet Boys - © backstreetboys.com

Croisières et packs VIP

Si les concerts des Backstreet Boys attirent toujours autant de spectateurs aux 4 coins du monde, c'est aussi parce que le groupe sait ce que le public attend de lui. De la proximité, des exclusivités, du plaisir. Et leurs tubes, encore et encore, tels que I want it that way, Everybody, Get Down, As long as you love me, Quit playing games with my heart ou encore Larger than Life. Ils les ont tous joués hier soir.

Tout cela n'est-il pas un peu pesant à la longue? «That's part of the job », concède Howie Dorough. « Bien sûr qu'à certains moments on se dit, 'Oh non on va encore devoir jouer « Quit playing games with my heart ». On va finir par s'endormir! Mais pour nos fans, si on ne jouait pas ça, ils serait tellement déçus! Je n'imaginais moi-même pas un concert de Michael Jackson sans 'Thriller' ou de Prince sans 'Purple Rain'. Donc on fait plaisir aux fans, ça fait partie de notre boulot. »

Et ces tubes, ils vont les jouer pendant des mois encore puisqu'une centaine de concerts est prévue aux 4 coins de la planète, après avoir joué pendant plusieurs mois en résidence à Las Vegas. Les Backstreet Boys sont tellement adulés par leurs fans qu'ils proposent même régulièrement des croisières Backstreet Boys... qui sont elles aussi sold out. C'est sans compter les packages VIP pour les rencontrer en personne, au modeste tarif de 850€, cette année. Eux aussi se vendent comme des petits pains.