Un spectacle alternatif à l'Eurovision est en préparation et sera diffusé le 16 mai

Le concours de la chanson Eurovision, qui devait se tenir les 12, 14 et 16 mai aux Pays-Bas, a été annulé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Qu'à cela ne tienne, l'Union européenne de radio-télévision (UER) prépare une version allégée diffusée en direct le 16 mai depuis les Pays-Bas et accessible à 41 pays. L'initiative a été baptisée "Eurovision: Europe Shine A Light".

L'émission de deux heures sera présentée en anglais. "Nous allons produire un spectacle dans lequel nous mettrons en évidence notamment les 41 artistes qui devaient normalement participer cette année", a indiqué le producteur exécutif Sietse Bakker.

L'émission sera animée par les présentatrices néerlandaises de l'Eurovision Chantal Janzen, Edsilia Rombley (Eurovision 1998 et 2007) et Jan Smit.

Un court extrait des numéros sera diffusé et les artistes "interpréteront ensemble un ancien tube du festival. Cela se fera, au vu des circonstances, à distance et pas aux Pays-Bas." "Des artistes connus de l'Eurovision seront aussi invités à présenter leur numéro de l'époque, depuis leur propre pays", a expliqué M. Bakker. "Nous tiendrons un hommage aux personnes touchées par le coronavirus et à ceux qui luttent si durement pour combattre ce virus. Faisons du samedi 16 mai un moment télévisé européen spécial!"

Le spectacle en direct devrait durer environ 2 heures. Plus de détails sur la programmation et une liste des diffuseurs qui la diffuseront seront dévoilés dans les semaines à venir. L'émission sera également diffusée sur notre chaîne YouTube officielle .

L'UER appelle en outre à ce qu'entre le 10 et le 16 mai, se tienne une semaine Eurovision et invite les stations radio dans toute l'Europe à consacrer du temps de diffusion aux participants de cette année.

La crise sanitaire a provoqué la première annulation en 65 ans du concours Eurovision de la chanson. L'édition 2020 est reportée à l'année prochaine.