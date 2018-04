Un site permet d'identifier des adresses électroniques piratées, vous avez testé?

Un moteur de recherche reprenant des adresses électroniques ayant été piratées vient de voir le jour sur internet. Plusieurs noms de domaine belges sont concernés, rapporte le Nieuwsblad sur son site internet. Le moteur de recherche (gotcha.pw) inventorie des millions de comptes et adresses électroniques -et leur mot de passe- trouvés sur le dark net, un réseau internet alternatif utilisé notamment à des fins criminelles.

Des gigaoctets de données récupérés en 30 minutes

L'initiateur du moteur de recherche, "d0gberry", dit y avoir trouvé en 30 minutes à peine plusieurs gigabytes d'adresses et de mots de passe hackés. Pour éviter tout abus, son site ne livre toutefois ces adresses et mots de passe que de manière partielle. L'objectif revendiqué est de sensibiliser les personnes concernées et les inviter à changer de mots de passe, affirme "d0gberry". Le moteur de recherche permet de vérifier une adresse précise, mais aussi toutes les adresses relevant d'un même domaine de recherche. Plusieurs adresses dépendant de partis politiques ou institutions belges sont notamment concernées.