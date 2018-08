Un site internet présumé frauduleux tente d'imiter le site www.amendesroutieres.be

Le parquet du Brabant wallon met en garde contre une tentative d'escroquerie liée à la perception des amendes routières sur internet, annonce-t-il jeudi.

Les services administratifs du parquet de police du Brabant wallon ont entendu jeudi un justiciable, lequel devait exécuter une perception immédiate pour une infraction routière.

L'intéressé a rencontré quelques difficultés pour effectuer le paiement via la plateforme internet légale www.amendesroutieres.be du SPF Justice. Lors de son audition, il a expliqué avoir trouvé via Google un site internet intitulé www.amandesroutieres.be. Le mot "amendes" étant orthographié "amandes" comme le fruit, l'homme a compris qu'il s'agissait vraisemblablement d'un site frauduleux.

Le parquet du Brabant wallon met dès lors en garde la population à propos de ce site internet et de deux autres faux sites intitulés http://ww1.amandesroutieres.be et http://ww38.amandesroutieres.be. "Vu le caractère manifestement frauduleux de ces sites internet, un procès-verbal pour tentative d'escroquerie a été rédigé et une information judiciaire a été ouverte", précise le premier substitut brabançon Eric Janssens.