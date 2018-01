Un site internet permet d'aller au plus près de l'oeuvre de Jan Van Eyck

C'est un site internet extraordinaire qui est lancé ce jeudi par l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. Un site consacré à l'oeuvre du maître primitif flamand Jan Van Eyck. En fait, ce site existait déjà mais était jusqu'ici uniquement consacré au chef d'oeuvre du peintre, "L'Agneau mystique". Désormais, c'est l'ensemble de ses tableaux qui a droit au même traitement, à savoir la photographie haute résolution.

A travers l'Europe

Au cours de ces derniers mois, les équipes de l'IRPA ont sillonné les grands musées européens pour photographier les tableaux de Van Eyck. De Bruges à Rotterdam, de Dresde à Berlin, de Paris à Madrid, les chercheurs belges ont déployé leur matériel ultra sophistiqué pour photographier les oeuvres du maître du XVe siècle. Et le résultat est spectaculaire. La qualité des photos est telle que l'on peut zoomer de façon incroyable dans les tableaux, permettant d'admirer des détails mesurant moins d'un millimètre. L'occasion de découvrir l'incroyable précision du peintre.

Macrophoto

Jusqu'à présent, seuls les chercheurs avaient accès à ce genre de document. Mais désormais, le grand public peut, lui aussi, plonger dans les tableaux de Van Eyck, zoomer sur une main, un petit personnage dans le lointain ou examiner les détails d'un tapis. Et se rendre compte que Jan Van Eyck est bien le plus grand peintre de son époque.

Radiographie

En se rendant dans les musées européens, les équipes de l'IRPA ne se sont pas contentées de photographier en macro les tableaux du primitif flamand. Ils en ont profité pour passer les peintures à l'infrarouge et à la radiographie. Sont alors apparus les dessins préparatoires qui se trouvent sous la couche picturale. Des dessins eux aussi d'une précision et d'une maîtrise incroyable. Et qui sont également visibles sur le site de l'IRPA.

Désormais toute l'oeuvre de Jan Van Eyck est digitalisée et accessible à tous les amateurs. Mais aussi aux spécialistes et aux professionnels qui vont pouvoir étudier de façon plus approfondie le travail du maître flamand.

Ce travail est visible sur ce site internet