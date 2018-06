Un selfie devant une femme heurtée par un train, la scène qui a choqué l'Italie

Le 26 mai, dans la gare de Piacenza en Italie, une femme est heurtée par un train. Grièvement blessée, elle est prise en charge par les services de secours. C'est alors qu'un homme s'est approché des rails... pour faire un selfie devant la femme tout juste accidentée et entourée par les secouristes.

Cette scène surréaliste a été capturée par un journaliste, l'image a fait le tour des unes italiennes et a choqué l'opinion publique.

On a complètement perdu le sens éthique

Les médias s'interrogent sur l'existence d'une telle situation, une "barbarie à laquelle on ne s'attend pas", titre la Liberta, un "selfie devant une tragédie". Giorgio Lambri, auteur de la photo et journaliste du quotidien italien suggère de légender le cliché "Houston, on a un problème !".