Un recueil de 74 chansons d'amour, vieux de 400 ans, estimé à plus de 70.000 euros, mis aux enchères à Bruxelles

Un "livre d'amour" comprenant 74 chansons d'amour en français, vieux de presque 400 ans, sera mis aux enchères les 12 et 13 octobre prochains à l'hôtel de vente bruxellois Arenberg Auctions. L'ouvrage, bien préservé, avait été commandé par un seigneur hennuyer en 1620. Sa valeur est estimée entre 70.000 et 80.000 euros.

Le manuscrit ne compte pas moins de 33 illustrations peintes sur vélin et très détaillées, soit plus du double d'un exemplaire similaire -provenant de la collection de la famille impériale russe- conservé à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. L'œuvre renferme 74 chansons d'amour en français, 17 grandes miniatures sur parchemin (une sur soie) de la taille d'une page représentant des scènes d'amour empruntées à la mythologie, et 16 représentations d'animaux dont des chevaux, des éléphants, des lions et des singes.

L'homme qui a conçu le livre était Melchior Dassonleville, un descendant d'une riche et célèbre famille d'avocats du Hainaut, probablement pour déclarer son amour à une dame. "Notre manuscrit apporte un regard unique sur l'art de la miniature du 17e siècle en nos régions ainsi que sur la manière de s'exprimer en matière d'amour par des membres de la noblesse ou de la grande bourgeoisie à cette époque", explique Henri Godts, expert chez Arenberg Auctions.