Un puissant software espion découvert sur Android: il lit vos messages et écoute vos conversations

La firme russe spécialisée dans la sécurité internet Kaspersky a découvert un malware espion dans le système d'exploitation mobile Android développé par Google. Ce malware est notamment capable de lire les messages sur l'application WhatsApp et écouter des conversations via le micro, lorsque le propriétaire du smartphone se trouve à un endroit précis. Il peut également réaliser une connexion avec des réseaux Wi-fi bien précis et prendre des photos ou des vidéos.

Kaspersky a baptisé ce programme "Skygofree" et le considère comme l'un des outils espions les plus puissants qu'elle ait repéré jusqu'ici sur Android. Le malware se trouve sur des sites falsifiés qui scannent les pages des opérateurs mobiles. Les infections par le virus sont ciblées, les victimes étant attirées vers ces sites internet.

Selon Kaspersky, Skygofree est en développement depuis 2014. Kaspersky a retrouvé quelques victimes du programme en Italie et suppose que le malware a été développé par une société italienne, qu'elle ne nomme pas, spécialisée dans les applications d'observation.