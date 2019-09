Un pochoir de Banksy volé aux abords du Centre Pompidou à Paris

De nouvelles oeuvres attribuées à Banksy à Paris - JT 13h - 26/06/2018 Le pseudonyme Banksy ne vous dit peut-être rien, et pourtant il fait de plus en plus parler de lui. Banksy c'est un artiste de rue, on ne connaît pas son identité réelle. Il est l'auteur de grafs, c'est-à-dire de peintures sur des murs, très engagés politiquement. Et l'artiste vient de laisser son empreinte sur certains murs parisiens.