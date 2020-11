Un outil en ligne vous permet d'améliorer votre néerlandais écrit

L'Institut des langues vivantes de la KU Leuven et la VRT ont développé un site internet permettant de vérifier l'orthographe d'un mot en néerlandais ou la construction d'une phrase. L'outil Schrijfassistent Nederlands, conçu avec De Standaard et le journal Wablieft, est disponible gratuitement et s'adresse à toutes les personnes dont le néerlandais n'est pas la langue maternelle.

Le site https://nt2.schrijfassistent.be est assez simple d'utilisation. Il suffit d'écrire ou de coller une phrase ou un texte. Le tout est ensuite vérifié sur le plan de l'orthographe, la syntaxe, la grammaire...

L'outil permet aussi à son utilisateur d'enrichir ses textes à l'aide des substantifs, adjectifs ou verbes adaptés.