Un nouvel Assassin's Creed lancé dans un secteur du jeu vidéo qui pèse toujours plus lourd

Trois ans de travail. C'est le temps qu'il a fallu aux équipes d'Ubisoft pour produire leur dernier épisode d'Assassin's Creed, opus de la série phare de l'éditeur français de jeux vidéos Ubisoft, en vente à partir de ce vendredi. Ce jeu, appelé "Odyssey", emprunte un décor de Grèce Antique, au milieu d'une Acropole modélisée, et s'inspire de faits réels de l'histoire de la Grèce. Bref, un jeu jugé comme ultra-réaliste qui a nécessité d'énormes investissements en développement.

Pourtant, ne vous méprenez pas, trois ans pour produire un jeu vidéo, c'est assez habituel. Il faut dire que le secteur ne lésine pas sur les moyens au moment de produire un jeu. Des milliers d'euros et des années investis peuvent engendrer des millions de recettes. Dans le gaming, le jeu en vaut souvent la chandelle. Ces investissements sans limite donnent une idée des ambitions de l'éditeur, mais aussi plus globalement du secteur entier du jeu vidéo, qui s'impose définitivement comme l'un des plus gros secteurs culturels mondiaux.

Un secteur à 100 milliards d'euros

Car le nerf de la guerre, l'argent, ne ment pas. En 2016, le secteur générait plus de 100 milliards de dollars de recettes alors que le cinéma ne pesait "que" 39 milliards de dollars la même année. Actuellement, seul le secteur du livre fait mieux avec 115 milliards de dollars de chiffre d'affaire. En termes de croissance, il faut reprendre les chiffres de 2010 (25 milliards de dollars) pour se rendre compte l'explosion du secteur sur ces dix dernières années. En Belgique, le jeu vidéo pèse 250 millions d'euros.

Pour autant, le chemin de la monétisation au sein du secteur ne se fait pas sans embûche. Dernièrement, la Commission des jeux de hasard a reproché aux jeux vidéos ses "loot boxes", ces coffrets payants à débloquer au sein des jeux mais dont le contenu est aléatoire. Il s'agit pour la Commission, d'un simple jeu de hasard à l'instar de la loterie ou des paris sportifs, il faut donc en protéger les plus jeunes. Pour certains, ces obstacles ne sont que des maladies de jeunesse d'un secteur en développement.

Pour faire avancer le train du gaming, le milieu peut compter sur quelques grosses locomotives. Parmi les éditeurs principaux, on retrouve Activision Blizzard, Sony (qui produit les consoles PlayStation), Microsoft (qui produit les Xbox), Electronic Arts (éditeur du jeu FIFA) ou les historiques Nintendo et Ubisoft.

Des milliers d'emplois

L'histoire d'Ubisoft est d'ailleurs à l'image du secteur en lui-même. Créée par cinq frères dans les années 80, l'entreprise bretonne a profité du modèle économique très favorable aux grands succès. Ce modèle suppose qu'une fois produit, un jeu vidéo ne coûte quasiment plus rien puisque seule des copies du produit initial doivent se vendre. Il n'y a plus aucun coût de recherche, de développement ou de matière première comme dans une secteur économique classique.

Ses grands succès comme Prince of Persia (1989), Rayman (1995), Far Cry (2004) ou Assassin's Creed (2007) ont donc démultiplié les revenus de l'entreprise française. Aujourd'hui, Ubisoft est le troisième plus gros éditeur mondial, emploie près de 10.000 personnes à travers le monde, dont 80% sont impliquées dans la création.

Mais la joie d'Ubisoft suite à ce nouvel opus d'Assassin's Creed risque d'être de courte durée. L'éditeur Rockstar Games, auteur notamment de la saga Grand Theft Auto, sortira fin octobre le jeu Red Dead Redemption 2, déjà considéré comme le jeu de l'année par les observateurs. Dans le secteur du jeu vidéo comme dans les autres, la concurrence est sans merci.