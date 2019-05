Un nouveau musée du bois ouvre ses portes au Jardin botanique de Meise

Le Labo du bois, nouveau musée pédagogique au Jardin botanique de Meise, ouvrira ses portes au grand public vendredi. Le bois y sera présenté sous toutes ses facettes. L'occasion également de sensibiliser tout un chacun à l'importance des forêts pour la survie de la planète.

Le Jardin botanique de Meise renferme un total d'environ 7.500 échantillons d'essences de bois, provenant du monde entier. Une grande partie de ceux-ci sont des pièces ayant jadis appartenu à l'ancien Musée forestier, qui n'a jamais été reconstruit à la suite du déménagement du Jardin botanique de Bruxelles vers Meise. Près d'un demi-siècle plus tard, les pièces, époussetées, vont à nouveau pouvoir rencontrer l'intérêt du public. On y retrouve notamment un disque de cinq tonnes d'un séquoia géant de 2.000 ans, d'un diamètre de plus de quatre mètres, offert par les Etats-Unis lors du démantèlement du pavillon américain de l'Exposition universelle de 1958 à Bruxelles.

Le musée fait aussi honneur au rôle que le bois, matériau durable et d'avenir, peut jouer dans la régulation du climat. Tout le processus de production est également développé, tandis qu'un escalier architectural en bois de hêtre mène le public au premier étage, pour une partie de visite plus interactive.

"Le visiteur sera surpris et émerveillé par la polyvalence du bois, utilisé comme matériau dans la construction, comme combustible, comme matière première pour le papier, pour la réalisation d'objets d'art, d'instruments de musique, d'outils, etc.", promettent les responsables du Jardin botanique de Meise.

Le labo du bois propose des visites guidées, notamment pour les groupes scolaires. L'accès est compris dans le prix d'entrée au Jardin botanique.



