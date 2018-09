"Un monde à portée de main". Maylis de Kerangal brosse le portrait d'une peintre spécialiste du trompe=l'oeil

Maylis de Kerangal est une des auteures françaises dont on parle le plus lors de cette rentrée littéraire. Lauréate du Prix Médicis et de nombreuses récompenses pour " Naissance d’un pont " et " Réparer les vivants ", (adapté au cinéma par Katell Quillévéré en 2016), son nouveau roman " Un monde à portée de main " s’intéresse cette fois aux peintres spécialistes du trompe-l’œil. Un métier qui prend naissance pour l’héroïne Paula Karst dans l’institut de Peinture à Bruxelles, rue du Métal.

Connaissons-nous réellement ce métier, celui de peindre des faux-marbres, des faux arbres, des roches particulières, des écailles de tortues ou des vérandas italiennes ? Le trompe-l’œil, cet art si particulier, est utilisé dans des hôtels particuliers, au cinéma, dans des décors de théâtre ou d'opéra . Il nécessite un réel talent: celui de reproduire grandeur nature des atmosphères particulières, pour que le spectateur ait l'impression que ce balcon vénitien, cette carrière, ces eucalyptus existent vraiment... Qu'il suffit de se promener pour humer le parfum des fleurs, ou la poussière du marbre strié.

"Il suffit de copier quelque chose, de copier un marbre, un bois, une écaille de tortue pour construire des décors c'est-à dire pour construire des mondes d'illusions, et qu'on y croie... C'est l'histoire du trompe-l'oeil. Mais dans le trompe-l'oeil il y a toujours deux temps, un où l'oeil est trompé puis l'un où il est détrompé... et quand l'oeil est détrompé c'est là que survient l'émerveillement...