Un marathon Friends dans les Kinepolis pour les 25 ans de la série

Avec ses 236 épisodes répartis en 10 saisons, la série américaine Friends a marqué toute une génération. Cette série devenue culte apparaît sur les écrans via la chaîne américaine NBC il y a 25 ans et connaît toujours un succès important, notamment via les plateformes de streaming.

À l’occasion de cet anniversaire, les cinémas du groupe Kinepolis proposent une soirée marathon le samedi 19 octobre. Au programme, 12 épisodes marquants entièrement remastérisés en 4K pour l’occasion. Les fans pourront ainsi passer 325 minutes plongés dans l’ambiance si particulière de la sitcom américaine avec des épisodes diffusés en version originale sous-titrée. Timing prévu de 19h30 à 1h10 avec les pauses.

Les 12 épisodes, élus les plus populaires selon le communiqué de Kinepolis, seront les suivants :

The One Where Monica Gets A Roommate (Celui qui déménage, saison 1, épisode 1)

The One With The Black Out (Celui qui a du jus, saison 1, épisode 7)

The One With The Birth (Celui qui a failli rater l’accouchement, saison 1, épisode 23)

The One Where Ross Finds Out (Celui qui tombe des nues, saison 2, épisode 7)

The One With The Prom Video (Celui qui a failli aller au bal de promo, saison 2, épisode 14)

The One Where No One’s Ready (Celui qui a du mal à se préparer, saison 3, épisode 2)

The One With The Morning After (Celui qui a survécu au lendemain, saison 3, épisode 16)

The One With Chandler In A Box (Celui qui était dans la caisse, saison 4, épisode 8)

The One With The Embryos (Celui qui gagnait les paris, saison 4, épisode 12)

The One WIth Ross' Wedding Part 2 (Celui qui se marie partie 2, saison 4, épisode 24)

The One Where Everyone Finds Out (Celui qui découvre tout, saison 5, épisode 14)

The One Where Ross Got High (Celui qui s’était drogué, saison 6, épisode 9)

Un éventail de bêtisiers inédits sera également présenté. L’évènement est organisé dans tous les cinémas du groupe Kinepolis en Belgique. À Bruxelles, Liège et Braine l’Alleud pour la partie francophone du pays.