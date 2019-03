Un marathon de 75 heures de jeux vidéo démarre, et c'est pour la bonne cause.

Du jeudi 7, à 18h00, au dimanche 10 mars, une vingtaine de joueurs belges, une septantaine de joueurs situés un peu partout sur la planète ainsi que des personnalités du web participeront au Télévidéogames, organisé par le collectif « les Players du dimanche ». Une manifestation originale qui en est à sa quatrième édition et comporte un volet caritatif important.

Gianni Celestri créateur des « players du dimanche » précise que chaque année un projet est soutenu durant tout le marathon de jeux vidéo « Cette année, nos joueurs tenteront de récolter des dons pour l’hôpital de Médecins Sans Frontières situé dans la région de Kenema, à l’est de la Sierra Leone. La Sierra Leone est un des pays connaissant le plus haut taux de mortalité infantile, ce qui en fait un des pires pays au monde pour naître ou accoucher ».

Ce marathon a pour ambition de récolter plus de 100.000 euros durant ces 4 jours d’activité « nous avons choisi ce projet, car la génération des joueurs est entre 25 et 35 ans et nous avons donc presque tous et toutes des enfants en bas âge, nous sommes donc très sensibles au projet développé par MSF ».

Du côté de MSF Belgique on est très heureux de cette initiative Thibault Dujardin explique : "pour nous c’est une première expérience, on a vu que ce type de projets existaient a l’étranger et on s’est mis en recherche d’une association de joueurs belges capable d’organiser un tel événement. Nous avons eu beaucoup de chance de découvrir les "Players du dimanche" et nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec eux".

Le Télévidéogames dure 75 heures et il est diffusé en direct sur Twitch, Facebook et Youtube. Notez que le Télévidéogames se suit uniquement en streaming. Le lieu de l’événement n’est pas ouvert au public.