Un journaliste palestinien détenu en Belgique risque l'expulsion, la FIJ réagit

La Fédération internationale des journalistes demande depuis plusieurs jours la libération d'un journaliste palestinien, détenu en Belgique, au centre fermé 127 bis. Sahran Aboukalloub risque l'expulsion.

Sahran Aboukalloub, journaliste palestinien originaire de Gaza, a été arrêté le 21 juin dernier, à sa descente d'avion à l'aéroport de Charleroi. En situation irrégulière, le jeune homme de 36 ans disait vouloir demander l'asile. Il affirmait fuir les exactions du Hamas, qui contrôle la Bande de Gaza.

Le journaliste est menacé à cause de son travail, explique Jeremy Dear, secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des journalistes (FIJ). "Il a travaillé pour un certain nombre de médias ici en Europe, il a réalisé des documentaires sur la vie et les problèmes des habitants de Gaza. Et à cause de ses reportages, il a été menacé et persécuté par les autorités du Hamas à Gaza. Il a plusieurs fois été arrêté, détenu et emprisonné". En termes de menaces, il aurait aussi eu les doigts cassés, affirme aussi Jeremy Dear.

Le journaliste palestinien devait normalement fuir vers l'Espagne, c'est le seul visa dont il disposait sur son passeport. Mais des menaces précises, concernant son voyage vers Madrid, et émanant des Brigades armées du Hamas, l'auraient persuadé de rejoindre la Belgique; des menaces dont la FIJ a pu prendre connaissance.

Une première décision d'expulsion vers l'Espagne a d'ailleurs été annulée mercredi par le Conseil du contentieux, organe juridique compétent pour les migrants sans papiers. La FIJ avait qualifié cette tentative d'expulsion de "sentence le mort" pour Sahran Aboukalloub.

Nouvelle décision d'expulsion prise par l'Office des étrangers

Sahran Aboukalloub a déjà introduit une demande d'asile en Belgique. Il devrait avoir un entretien avec le Commissariat général aux réfugiés et apatrides la semaine prochaine.

Mais pour Dominique Ernould, porte parole de l'Office des Étrangers, une autre décision de l’administration pourrait tout de même être appliquée entre temps : "Une nouvelle décision a été prise par l'Office des étrangers, une décision de maintien dans le centre Caricole où il se trouve pour le moment, en vue de prévoir un refoulement. Comme le veut la loi, c'est un refoulement vers l'endroit d'où il est parti, c'est à dire la Turquie".

Depuis son enfermement il y a un mois, la santé de Sahran Aboukalloub se serait fortement détériorée. Mais il se dit confiant en attendant son rendez vous pour expliquer sa situation. La Fédération internationale des journalistes appelle à sa libération et à la garantie de sa protection.