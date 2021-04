Un jeu vidéo peut-il être apolitique ? Ou quand la sortie de "Six days in Fallujah", sur la guerre en Irak, ravive un vieux (faux) débat

Il est des cadavres qui aiment à sortir des placards, ne serait-ce que pour faciliter une stratégie marketing à coups de vieille polémique. Si en plus ce cadavre est un jeu vidéo de guerre, dont le développement a été annulé il y a 10 ans car il mettait en scène une bataille sanglante de la guerre d’Irak, et qui sort finalement cette année, vous avez tous les ingrédients pour mener une réflexion sur le jeu vidéo en tant qu’objet culturel qui transmet des idéologies et des stéréotypes (et de la manière dont le discours sur sa définition en tant qu’objet politique a évolué).

"Six days in Fallujah" a été l’un des jeux vidéo les plus controversés des années 2000, à tel point que l’éditeur originel, le japonais Konami, annulera sa sortie, alors prévue en 2009. Le jeu mettait en scène un moment clé de la guerre d’Irak : la deuxième bataille de Falloujah, qui a permis la reprise du contrôle de la ville par les Américains, mais à un coût humain (militaire et civil), extrêmement élevé. L’armée américaine a été accusée d’avoir utilisé des armes chimiques : des bombes incendiaires sur des cibles militaires et des bombes au phosphore sur des civils (ce qu’elle a toujours réfuté, malgré les témoignages accablants dans un documentaire de 2005). Qu’un jeu vidéo, dont le but est uniquement le divertissement, prenne comme contexte un évènement aussi dramatique, dont certaines images terribles étaient encore gravées dans la mémoire collective, était difficile à encaisser pour les familles de militaires engagés là-bas.

Mais dix ans ont passé, les adolescents (cible privilégiée des jeux vidéo militaires) d’aujourd’hui n’ont pas la mémoire des évènements de la guerre d’Irak (et pour beaucoup d’entre nous, surtout si nous ne sommes pas Américains, il reste certainement peu de souvenirs de cette guerre) : l’éditeur Victura, et son patron Peter Tamte, se sont sûrement dit qu’il fallait bien tenter le coup de ressortir un jeu vidéo controversé douze ans après son annulation. En promettant (dans un premier temps) qu’il serait "apolitique" mais avec une représentation la plus "authentique" possible, comme l’illustre le trailer d’annonce du jeu, qui mêle habilement images réelles, interview de militaires et captation du jeu.