Un homme se cachait à l'intérieur du robot russe "le plus avancé du pays"

Il avait montré, lors d'un événement russe consacré à la robotique, qu'il savait parler, marcher et même danser. "Je connais bien les mathématiques, mais je veux aussi apprendre à dessiner", avait lancé le robot Boris lors de son passage sur scène.

Ce robot avait été présenté comme le "robot le plus moderne" de Russie par la chaîne Russia 24, le 11 décembre 2018.

A côté de cela, les internautes et d'autres médias se sont demandé comment les scientifiques russes avaient-ils pu obtenir un robot si performant aussi rapidement, et surtout sans publier de résultats intermédiaires. Mais aussi pourquoi personne n'en n'avait entendu parler avant. Ils ont remarqué d'autres incohérences: l'absence de capteurs sur le robot, des gestes curieux et "inutiles" ainsi que sa taille correspondant à celle d'un homme adulte.

Finalement, c'était donc bien un humain qui se cachait derrière ce costume, comme le montre la photo publiée sur Twitter. Ce robot, baptisé "Alyosha the Robot", est vendu par une société spécialisée pour la modique somme de 3300 euros.

Le staff était bien au courant qu'il s'agissait d'un faux robot, comme le rapportent les médias britanniques, et n'aurait pas cherché à faire croire l'inverse.