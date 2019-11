Un groupe de rap bruxellois pousse un coup de gueule contre le racisme devant le Vlaams Belang

"Bonjour à tous, nous sommes devant le Vlaams Belang, parti d’extrême droite en Belgique, c’est comme le Front National en France." Après le métro, un auditoire de l’ULB, le commissariat et le Lidl de Molenbeek, le O’tacos, ou encore la rue Neuve, les membres du groupe de rap bruxellois New School refont parler d’eux avec leur nouveau clip tourné devant le Vlaams Belang, en compagnie d’un banc de jardin et d’Aïcha, un chameau.

"Apres les nombreux événements racistes ces derniers jours, on a décidé de suivre vos idées une fois de plus. Voici le banc au Vlaams Belaang accompagné d’une invitée très spéciale "Aïcha" qui nous aide dans notre lutte contre le racisme. Soyons comme le groupe New School : black, blanc, beur mais unis comme jamais", expliquent-ils en légende de la vidéo, publiée vendredi sur leur compte Instagram et Facebook.

