Un film des frères Dardenne produit par Netflix ou Amazon? Le duo belge a été approché

Y aura-t-il un jour un film des frères Dardenne produit par Netflix ? Le duo de réalisateurs belges ne ferme pas la porte aux plateformes de vidéos à la demande. Que du contraire, semble-t-il, puisqu'ils ont déjà eu des discussions avec Amazon Vidéo, a confié Luc Dardenne au micro de la RTBF.

"Nous accepterions – ou nous serions demandeurs, il faut voir – de travailler avec une grande plateforme, dans la mesure où l'on respecterait la sortie en salles", confie le cinéaste.

"La renommée d'un film ne se fait pas sur les réseaux. (…) C'est la salle et la critique, les festivals, donc le circuit où l'on demande aux spectateurs de se déplacer pour voir un film dans une salle avec d'autres gens qui priment. Après, la VOD bénéficie de cette renommée ou non."

La sortie en salle reste donc sacrée pour les frères Dardenne et ils l'on fait savoir lors de leur contact avec Amazon. "Nous avons été approchés par Amazon, et c'était la condition, lance Luc Dardenne. Et Amazon respecte cette condition."

Mais Luc Dardenne l'assure tout de suite : "Nous ne travaillons pas avec Amazon, nous ne produisons pas notre film avec Amazon ici", mais cette plateforme respecte les salles, martèle-t-il.

Une future collaboration est donc loin d'être une idée fantaisiste. Peut-être les frères réalisateurs seront-ils mêmes "demandeurs", pour reprendre le terme de Luc Dardenne.