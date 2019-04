Un film de zombies de Jim Jarmusch en ouverture du 72ème Festival de Cannes

Après le western ("Dead man"), les samouraïs ("Ghost Dog") et les vampires ("Only Lovers Left Alive"), Jim Jarmusch a donc franchi une nouvelle étape.

Si le choix du réalisateur et scénariste américain n’étonne pas les cinéphiles, le genre pour lequel a opté le cinéaste indépendant, un film de zombies, peut laisser perplexe. Car même si les films de zombies reviennent à la mode depuis le début des années 2000 (et surtout depuis le succès de "The Walking Dead"), ce genre n’a jamais pu concourir pour la Palme d’or. C’est une première sur la Croisette où l’on pouvait surtout visionner ce type de films en Séance de Minuit.

"The dead don't die", le dernier film de Jim Jarmusch. - © 2019 IMAGE ELEVEN PRODUCTIONS INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. / ARTWORK © 2016 FOCUS FEATURES LLC

C’est ainsi que s’amusent à vendre les organisateurs du festival cannois "The Dead don’t die". Et c’est vrai, il y a de quoi donner envie quand on y lit les noms les différents acteurs à l’affiche : Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Selena Gomez, RZA, Sara Driver, Austin Butler, Luka Sabbat, Eszter Balint, Carol Kane, et Tom Waits.

Ceci explique aussi cela : le Festival de Cannes a toujours aimé attirer les grandes stars sur son tapis rouge, histoire d’avoir un maximum d’écho.

Un film aux relents de « Kill Bill » ?

"The Dead don’t die" promet d’être une comédie décalée avec un clin d’œil à "La nuit des Morts-Vivants" (1968) de Georges Romero.

La bande-annonce ne laisse d’ailleurs aucun doute sur cet humour décalé et ces antihéros auxquels nous a habitués le cinéaste américain.