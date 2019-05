Un drapeau palestinien brandi par le groupe islandais, la prestation de Madonna: les polémiques de l'Eurovision en vidéos

Madonna au concours Eurovision en Israël: une prestation très critiquée - 19/05/2019 Madonna était venue interpréter, en première mondiale sur scène selon les organisateurs de l'Eurovision, le titre "Future" extrait de son prochain album studio "Madame X", dont la sortie est prévue le 14 juin. Elle avait résisté aux appels au boycott lancés à son adresse de la part de militants pro-palestiniens, qui dénonçaient une entreprise culturelle visant selon eux à occulter les réalités du conflit israélo-palestinien. Interrogée avant de se produire par les présentateurs sur le message qu'elle souhaitait adresser lors de l'Eurovision, Madonna a répondu: "Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir qu'a la musique pour rassembler les gens". On ignore si elle était au courant du fait que certains de ses danseurs arboreraient peu après les drapeaux israélien et palestinien. Son interprétation de "Future" et du célèbre "Like A Prayer" à l'occasion du 30ème anniversaire de ce tube a été très critiquée sur les réseaux sociaux, mais pas seulement sous l'angle politique: la qualité de sa prestation vocale a aussi été largement remise en cause.