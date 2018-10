Alice on the plouf... Pardon : Alice on the roof était au Nemo 33 à Uccle ce lundi soir pour un concert au fond de la piscine.

Ce concert fait partie d'une mini-tournée de promotion de son nouvel album "Madame" dont la sortie est prévue le 16 novembre prochain.

Du 22 au 26 octobre, une série de concerts sont prévus dans des endroits insolites et tenus secrets. La liste est dévoilée chaque matin sur le compte Instagram de l'artiste.