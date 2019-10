Un collectif a porté plainte pour recel d'objet volé contre le musée de Tervuren

Un collectif d'avocats, de juristes, d'universitaires et d'activistes a annoncé jeudi avoir porté plainte ce jour auprès du procureur du roi de Bruxelles contre le Musée de Tervuren pour recel d'objet volé, en respect de l'article 505 du Code pénal. Elle vise le masque Luba, emblème du musée, qui aurait été acquis lors du pillage d'un village congolais en 1896.

Cette plainte concerne également la salle de ventes Ferraton pour soustraction de preuves. Le collectif appelle cette dernière à annuler la mise aux enchères prévue ce vendredi à 15h00 des manuscrits de l'officier Albert Lapière, qui seraient de nature à prouver le délit de recel mais aussi plus largement des faits de crimes, de meurtres, de mises en esclavage et au travail forcé, de tortures et de pillages. Les membres du collectif remarquent que le musée de Tervuren était par le passé en possession de ces écrits. Ils estiment que leur vente à un particulier pourrait compliquer voire empêcher leur consultation par les instances judiciaires.

Des membres du collectif prévoient de se rendre à la vente aux enchères de vendredi pour faire valoir l'existence de cette plainte. Ils seront à cette occasion disposés à répondre aux questions des médias.