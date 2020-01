Un Bruxellois fait une vidéo sur la Troisième guerre mondiale pour rigoler, elle fait plus d'un million de vues

Ce dimanche midi, la vidéo a été vue 1,1 million de fois sur Twitter. Ilyass qui l’a postée vendredi n’en revient pas : "Je me suis réveillé très tard ce jour-là. En me levant, j’allume mon téléphone et je vois sur les réseaux sociaux toutes les discussions sur une guerre qui va exploser. Je n’étais au courant de rien. Je lis partout la guerre, la guerre, je n’ai pas compris". Ce jeune Bruxellois, 20 ans, étudiant en Marketing est en plein blocus et découvre l’actualité des dernières heures. Après les frappes américaines en Irak et la mort du général iranien Qassem Soleimani, les réseaux sociaux s’agitent très rapidement et l’émergence d’une Troisième guerre mondiale devient le principal sujet de discussion, parfois très sérieusement, souvent sur le ton de l’humour. C’était juste pour amuser les copains Amusé, il embraye : "J’ai essayé de comprendre ce qu’il se passait. En gros, je comprends que l’Iran s’est fait attaquer et que la Russie et la Chine sont alliées de l’Iran. Je décide alors d’en faire une vidéo pour l’expliquer. C’était juste pour les amis, pour expliquer comment fuir cette guerre s’il y en a une. Ça les a fait rigoler, alors je l’ai mise sur Twitter". Voici sa vidéo:

Dans un argot bruxellois, Ilyass livre son analyse géopolitique de la situation au Moyen-Orient et prédit que les Russes, les Chinois et les Iraniens devront forcément passer par la Belgique et le Port d’Anvers s’ils veulent aller aux Etats-Unis. Pour fuir cela, il suggère aux Belges de se réfugier au Groenland : "C’est du second degré évidemment, c’est comme un sketch. Et puis ma manière de prononcer Groenland a beaucoup fait rire les Français qui ne le disent pas pareil". Pour rejoindre le Groenland, il propose même de prendre le bus 58 : "J’ai dit ça comme ça. J’habite au sud de Bruxelles. Pour moi, pour aller à Vilvorde (NDLR : le terminus du 58), il faut une heure et demie. Le 58, pour moi, c’est un bus qui va hyper loin, du coup je me suis dit s’il va si loin, il va sûrement au Groenland (sourire)". Des réactions du Cameroun, de France, du Sénégal,… Une fois la vidéo postée, c’est le succès immédiat : "J’ai déposé mon téléphone 20 minutes, je le reprends et je vois que j’ai 500 retweets. Ça n’a pas arrêté de sonner, mon téléphone a presque explosé. Ça a sonné toute la journée. Je n’arrivais plus à rien faire de mon smartphone il ne faisait que sonner et clignoter". Les réactions viennent de Belgique, de France, du Sénégal, du Cameroun,… La vidéo amuse et devient virale. "Si ça fait rire autant de monde, c’est peut-être qu’il y a du talent", rigole Ilyass. Même le compte Twitter officiel de la Stib réagit en postant une vidéo sur le même mode expliquant que malheureusement, non, le bus 58 ne passe pas au Groenland. Par contre il s’arrête à l’arrêt Groenweg qui y ressemble un petit peu. "Vraiment, la Stib, ce sont les meilleurs s'amuse Ilyass. Pour réagir comme ça à une petite vidéo d’un gamin de 20 ans, ils ont de l’humour. Ça m’a fait plaisir".

La suite ? Les examens ! Ce succès tout à fait inattendu a donné des idées au jeune Bruxellois en tout cas : "S’il y a d’autres événements comme cette guerre dans l’actualité, bien sûr ça me donnera de nouveau envie de faire des vidéos un peu marrantes pour proposer mes solutions". De là à se lancer dans l’humour ou en faire un métier, c’est aller un pas trop loin pour Ilyass. Par contre s’il peut mettre à profit sa petite notoriété naissante, ce serait pour encourager les jeunes rappeurs bruxellois : "Souvent, les jeunes artistes bruxellois qui ont du succès partent vite vers la France. Moi je voudrais donner de la force à Bruxelles et soutenir les petits chanteurs ou rappeurs qui se lancent chez nous". A plus court terme, le prochain objectif, ce sont les examens "Ça commence demain, et j’ai été pas mal déconcentré ces deux derniers jours reconnaît l’étudiant. J’ai passé plus de temps sur mon téléphone que sur mes cours. Mais là c’est en train de se calmer, je vais m’y remettre. Il reste encore aujourd’hui pour terminer d’étudier". Retour à la réalité. Voici quelques réactions amusées à la vidéo de Ilyass :