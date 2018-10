Un Bruxellois à la tête du festival autrichien Wiener Festwochen

Le Bruxellois Christophe Slagmuylder, 51 ans, est le nouveau directeur du festival culturel Wiener Festwochen, qui se tient chaque année dans la capitale autrichienne entre mai et juin, a indiqué lundi l'échevinat de la culture à Vienne.

Ce dernier souligne "l'excellente réputation" de Christophe Slagmuylder, qui devrait mener le festival vers "un futur artistique excitant", selon les termes du communiqué.

Le Bruxellois succède à Tomas Zierhofer-Kin, qui s'efface après deux ans seulement à la tête de l'événement. L'ancien directeur avait été désigné pour offrir un lifting aux Wiener Festwochen mais s'était heurté aux critiques de la presse et du public. Ces derniers lui reprochaient de pousser le festival de théâtre, d'opéras et de concerts sur la voie des performances artistiques et des forums de discussion, au détriment des œuvres classiques.

Le festival viennois est un "espace de développement multidisciplinaire" qui doit permettre au "dialogue de s'épanouir entre artistes confirmés et nouveaux arrivants", selon Christophe Slagmuylder.

Celui-ci est né à Bruxelles en 1967 et a étudié l'Histoire de l'art à l'Université Libre de Bruxelles. Il a débuté sa carrière comme professeur de théorie visuelle à la haute école artistique de La Cambre. Il dirige le Kunstenfestivaldesarts depuis 2007 à Bruxelles.