Twitter signale à nouveau une publication de Donald Trump

Twitter a signalé un nouveau tweet du président américain Donald Trump. Le tweet, une vidéo avec le logo de CNN et le titre "Un enfant terrifié fuit un bébé raciste" est accompagné de l’avertissement "Média manipulé".

Dans la vidéo, on voit deux enfants, un noir et un blanc, sur un trottoir. En trois heures, le tweet de Trump a été partagé 100.000 fois et a été aimé par 212.000 personnes. CNN a réagi en publiant le lien vers le reportage original de la vidéo qui montrait deux enfants en train de jouer en 2019.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Twitter a placé un point d’exclamation bleu et le texte "Média Manipulé" sous la vidéo publiée par Trump. "De nombreux journalistes ont confirmé que la vidéo est un montage et qu’un faux logo de CNN a été utilisé. Le reportage original traitait d’une amitié entre deux enfants", a réagi un utilisateur de Twitter.