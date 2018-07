Twitter perd un million d'utilisateurs mensuels à cause de sa purge, l'action plonge de 21%

Twitter a enregistré une baisse d'un million d'utilisateurs mensuels à la fin du second trimestre 2018, rapporte le site Bloomberg, portant ce nombre à 335 millions. L'annonce de ces chiffres a provoqué la plus grande chute en bourse de l'entreprise depuis 4 ans : un plongeon de 21% pour les actions.

Malgré un bénéfice net de 100 millions de dollars et 711 millions de revenus, ainsi qu'une hausse globale du nombre d'utilisateurs de 3,5%, ces chiffres n'ont pas suffi à rassurer les actionnaires de la plateforme. Un million d'utilisateurs se sont écartés du réseau social en seulement 3 mois, principalement américains puisqu'ils ne sont plus que 68 millions, contre 69 trois mois plus tôt.

Cette baisse du nombre d'utilisateurs est une conséquence du grand nettoyage en cours sur le réseau social, dans le but d'écarter les faux comptes pour améliorer la qualité de sa plateforme. Le PDG de Twitter Jack Dorsey a déclaré que sa priorité est de réduire les conversations abusives sur la plate-forme, plus de 9 millions de comptes potentiels de spam sont identifiés chaque semaine par les robots Twitter.

Une purge nécessaire

"Les efforts de l'entreprise pour éliminer les faux comptes - même en grand nombre - devraient être perçus positivement parce que ces efforts améliorent la position de Twitter auprès des régulateurs et des annonceurs, qui considèrent que la base d'utilisateurs est de meilleure qualité lorsque les purges ont lieu", a déclaré Brian Wieser, analyste chez Pivotal Research, dans une note adressée aux investisseurs.

A contrario d'une baisse d'utilisateurs mensuels, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a quant à lui augmenté de 11% par rapport à 2017. Selon Twitter, c'est ce chiffre qui illustre la réussite des mesures entreprises pour améliorer sa qualité.

"Nous sommes convaincus que c'est dans le meilleur intérêt à long terme de la plateforme et que cela permettra une croissance à long terme à mesure que nous améliorerons la santé de la conversation publique sur Twitter", a déclaré Twitter dans une note aux actionnaires accompagnant la publication des résultats.