Twitch, Youtube, TikTok : les tentatives des politiques belges pour séduire la jeunesse

Les plus jeunes des Belges sont un enjeu clé en termes d’électorat. Les principales personnalités politiques de notre pays l’ont visiblement bien compris. Et, fausse bonne idée ou idée de génie, de nombreux visages emblématiques des partis de notre pays comptent bien les atteindre directement là où ils passent leur temps : sur les réseaux sociaux. À l’heure où Emmanuel Macron s’est invité sur la chaîne Youtube de McFly et Carlito, l’une des plus suivie du petit monde de la plateforme du partage de vidéos francophone, comment les politiques bien de chez nous appréhendent-elles les nouveaux médias sociaux ?

Les socialistes streament sur Twitch

En mars 2021, Paul Magnette se distingue en annonçant sur sa page Facebook qu’il organisera une séance de discussion avec ses électeurs sur la plateforme Twitch. Sur la chaîne créée par le Parti Socialiste, le président de parti "parle de tout et de rien" avec son électorat. Dans l’une de ses vidéos, il se réjouissait d’avoir trouvé "une manière d’échanger de manière plus décontractée que dans les médias traditionnels".

Durant une heure, il n’était pas seulement question de politique. Le président socialiste s’est prêté au jeu du classement des meilleures bières belges et il a aussi dû retrouver une localisation précise en se baladant virtuellement dans les rues d’une ville.