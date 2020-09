TV5MONDE lance son service de vidéos à la demande baptisé TV5MONDEplus

La chaîne de télévision TV5MONDE lance aujourd’hui/mercredi son propre service de vidéos à la demande, baptisé TV5MONDEplus. Avec le soutien des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de France, du Canada, de la Suisse et du Québec, TV5MONDEplus propose un ensemble de programmes audiovisuels exclusivement en langue française et ce, gratuitement, sur toute la planète. Certains contenus produits par des chaînes partenaires, dont la RTBF, y seront diffusés, pour le plus grand bonheur des francophiles des cinq continents.

Le catalogue de TV5MONDEplus, généraliste et culturel, est constitué de films, de fictions, de documentaires, de magazines d’information produits par TV5MONDE, mais aussi – et surtout – du "meilleur et plus durable" des programmes de ses chaînes de télévision partenaires, à savoir la RTBF, France Télévisions, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, la Radio et télévision suisse (RTS) et Radio France internationale (RFI).

Parmi les collaborateurs abreuvant la plateforme de contenus, on trouve aussi des "partenaires de haute culture" tels que le Musée de l’Homme, le Collège de France et le Centre culturel Canadien. D’autres coproductions africaines et de "nombreux programmes acquis partout dans le monde" seront aussi consultables.

La plateforme est lancée mercredi avec une sélection de 2500 heures de programmes déjà disponibles. À terme, près de 5000 heures, réparties en 11 catégories, seront visionnables et TV5MONDE en promet 150 de plus chaque mois. La plateforme proposera également près de 400 heures de programmes destinés à la jeunesse.

Accessible quasi partout dans le monde

TV5MONDEplus sera accessible depuis partout dans le monde (sauf en Chine, aux États-Unis et aux Pays-Bas) avec du sous-titrage en cinq langues (allemand, anglais, arabe, espagnol et français) et sur tous les écrans.

"Notre rôle de service public multilatéral est de permettre au plus grand nombre de francophones, mais aussi de francophiles grâce au sous-titrage, de partager les valeurs, la créativité et les talents de la francophonie dont TV5MONDE est l’opérateur", se réjouit son directeur, Yves Bigot. "D’autres chaînes, d’autres institutions, d’autres États nous rejoindront bientôt pour enrichir notre offre et refléter l’excellence de la production et de la création francophone".

TV5MONDE est reçu par 350 millions de foyers à travers la planète et regardé chaque semaine par plus de 60 millions de téléspectateurs. Son offre numérique déjà existante compte 1,26 million d’heures de contenus visionnés chaque mois.