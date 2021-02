Un restaurant de l'aéroport d'Istanbul a-t-il imposé à des passagers noirs de ne manger que du riz et du poulet ?

Une vidéo semblant indiquer que des passagers noirs ne pourraient manger que du poulet et du riz dans un restaurant buffet de l'aéroport Atatürk d'Istanbul circule sur le Web. Postée notamment sur Facebook et Twitter, elle a été vue des centaines de milliers de fois et a été largement partagée. Il s'agit selon toute vraisemblance d'un malentendu entre les clients qui bénéficiaient d'un "voucher" repas de leur compagnie aérienne et le restaurant qui n'a pas su expliquer aux passagers que ces "vouchers" ne leur donnaient droit qu'à un plat prédéfini.

La scène est filmée dans le terminal de l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Alors que le buffet d'un restaurant présente de nombreux plats, on voit un jeune homme noir tenant une discussion animée en anglais avec une membre du personnel. La conversation est mouvementée mais malgré le brouhaha, on comprend que le client ne veut pas se voir imposer de manger du poulet et du riz.

L'homme qui tourne la scène explique en français à un autre passager noir ce qui serait arrivé : "Je prends de la viande, et lui derrière, ils lui disent 'que du poulet et du riz'". Il explique que la même réponse aurait été donnée à un homme plus âgé, noir lui aussi, après lui dans la file alors que, de son côté, l'homme plus clair de peau qui filme la scène aurait été autorisé à prendre de la viande, soit un autre plat. Selon l'auteur des images, la réponse du personnel du restaurant aurait fait pleurer le passager.

►►► Vous voulez vérifier une info ou consulter les derniers articles de fact checking ? : Rendez-vous sur Faky, la plateforme de la RTBF pour lutter contre la désinformation

Une femme intervient alors et explique en français : "Ils ont imposé à tous les noirs du riz et du poulet. Pourquoi ? S'ils ont envie de manger de l'agneau, s'ils ont envie de manger du mouton".

Cette vidéo qui a fait le tour de la toile est accompagnée du texte suivant: "Un restaurant a l'aéroport d'Istanbul en Turquie impose aux gens de couleur donc aux noirs de manger uniquement que du riz et du poulet sachant que c'est un buffet à volonté, nous somme en 2021 et il y a encore des choses comme ça c'est hallucinant! Franchement c'est archi grave."