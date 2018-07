Turquie: six journalistes d'un quotidien guléniste condamnés à de lourdes peines

Un tribunal d'Istanbul a condamné vendredi six journalistes à des peines de 8 à 10 ans et demi d'emprisonnement pour avoir collaboré avec un quotidien proche du prédicateur Fethullah Gülen, et en a acquitté cinq autres, selon l'agence privée DHA.

Onze anciens collaborateurs du quotidien guléniste Zaman, fermé par les autorités après le putsch manqué, étaient jugés vendredi, dont quatre étaient en détention préventive.

Ils sont jugés en lien avec ce que les autorités appellent le "bras médiatique" des réseaux du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir fomenté le putsch manqué de juillet 2016.

Installé aux Etats-Unis, M. Gülen, un ancien allié du président Recep Tayyip Erdogan devenu sa bête noire, nie toute implication dans la tentative de coup d'Etat.

Deux des accusés, Mümtazer Türköne et Mustafa Ünal, ont été condamnés à 10 ans et six mois de prison et maintenus en détention.

Ibrahim Karayegen a écopé de 9 ans d'emprisonnement et Ahmet Turan Alkan de 8 ans et neuf mois, mais tous deux ont été libérés dans l'attente du jugement de leur appel.

Sahin Alpay et Ali Bulaç, qui comparaissaient libres, ont eux écopé de 8 ans et neuf mois d'emprisonnement. Tous sont condamnés pour "appartenance à une organisation terroriste armée", selon DHA.

Les cinq autres accusés, Ihsan Duran Dagi, Lalezer Sariibrahimoglu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural et Orhan Kemal Cengiz, ont été acquittés de toutes les charges qui pesaient contre eux, ajoute l'agence.

"Un mépris pour l'état de droit"

Selon l'institut international pour la presse (IPI), ce procès est un "exemple du mépris pour l'état de droit au profit d'une vengeance ciblée contre les ennemis présumés de l'Etat".

Fotis Fillipou, directeur de campagne pour l'Europe à Amnesty international, a estimé que ces condamnations montrent "que les tentatives systématiques de faire taire les médias en Turquie se poursuivent".