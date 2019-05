Tumblr est à vendre, Pornhub serait " extrêmement " intéressé

Deux ans après avoir mis la main sur Tumblr, le service de blogging, Verizon Communications aurait décidé de revendre. Le Wall Street Journal, explique que l’opérateur américain de téléphonie mobile souhaiterait ainsi rééquilibrer ses comptes. Rien n’est officiel à ce stade et aucun prix de vente n’a été communiqué.

Tumblr est exploité en ce moment sous la marque générique Oath. Oath est la société mère des sites et applications que vous connaissez comme HuffPost, Tumblr, Yahoo Mail, TechCrunch et bien d’autres. Tous les jours, 1 milliard de personnes se connectent à ses articles et aux services dans le monde entier.

Surprise, le géant américain des sites pornographiques s’est ainsi dit « extrêmement intéressé » par le rachat de Tumblr. « Il y a des synergies évidentes entre les deux marques et la valeur que Pornhub pourrait tirer de Tumblr », a déclaré Corey Price, vice-président de Pornhub.