Trois universités belges dans le top 200 du Times Higher World University Rankings 2019

Trois universités belges, à savoir la KULeuven, l'UCL et l'université de Gand, figurent dans le top 200 du classement mondial des universités 2018-2019 réalisé par le Times Higher Education, un journal mensuel londonien spécialisé dans le domaine des études supérieures. Au total, plus de 1250 institutions, dont huit belges, de 86 pays différents, sont classées dans ce ranking publié mercredi.

La KULeuven reste la première université belge

Ce classement est réalisé sur base de 13 indicateurs de performance regroupés en cinq domaines (enseignement, recherche, citations, dimension internationale et débouchés industriels).

Il en ressort que l'Université catholique de Louvain (KULeuven), reste le premier établissement belge avec sa 48e place, soit un échelon plus bas que dans la version précédente. Son homologue francophone, l'UCLouvain, se stabilise quant à lui à la 128e position. L'université de Gand chute de la 107e à la 143e place.

Au-delà du top 200, on retrouve cinq autres institutions belges : l'Université d'Anvers et l'Université libre de Bruxelles arrivent entre la 201e et la 250e position. La VUB se retrouve dans la catégorie 251-300, l'Université de Liège entre 301 et 500. L'université de Hasselt, ferme la marche, dans la catégorie 401-500.

La Grande-Bretagne en tête

Comme l'année précédente, ce sont les universités d'Oxford et de Cambridge qui montent sur les deux premières marches du podium. L'université américaine de Standford arrive en troisième place. Les Etats-Unis sont d'ailleurs les plus représentés avec 172 institutions dans le classement.