Trois clichés inédits de Rimbaud découverts en Autriche

Trois photos inédites ayant été prises par Arthur Rimbaud en Éthiopie viennent d'être dévoilées au public. Elles ont été retrouvées à Vienne en Autriche en suivant la piste d'un explorateur viennois ami de Rimbaud.

La conférence de presse a eu lieu ce 14 mai : « Nous connaissons tous Arthur Rimbaud le poète, le négociant, le voyageur et même le vendeur d'armes. Mais on ne connaît pas Arthur le photographe », a déclaré à France 3 Hugues Fontaine, commissaire de l'exposition « Rimbaud photographe » qui ouvre ses portes ce 18 mai au musée Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières en France. Quoi de mieux que de pouvoir compter sur un bon « scoop » pour lancer son exposition ? On ne lancera pas la pierre aux équipes du musée Rimbaud.

Car la découverte est réellement passionnante. Les photos ont été retrouvées au musée d'ethnologie de Vienne, le Weltmuseum, où toutes les archives de l'explorateur Philipp Paulitschke, ami de Rimbaud, sont conservées.

Rimbaud s'est rendu en Éthiopie à la fin du XIXe siècle. Sur une de ces trois photos, on peut voir la citadelle Ras-Darghé. Elle daterait du 14 mai 1887. Il y a donc 132 ans précisément.

Sur la deuxième photo dévoilée, on voit un guerrier tendre le pied pour qu'un petit garçon le nettoie. Il s'agirait d'un rituel d'hospitalité.