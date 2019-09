Très émue, Marie-Pierre Mouligneau a présenté son dernier bulletin météo: "Je vous souhaite un bel anticyclone"

Marie-Pierre Mouligneau - © RTBF

Le dernier bulletin météo de Marie-Pierre Mouligneau - 01/09/2019 En 26 ans, Marie-Pierre Mouligneau a présenté 23.000 bulletins météo. Elle a fait ses adieux aux téléspectateurs de la RTBF ce dimanche : "J'ai adoré expliquer, jongler entre les anticyclones et les dépressions". C'est Jules Metz qui lui avait donné envie de parler de météo à la télévision. Visiblement très émue en présentant son dernier bulletin météo, elle avoue avoir "un petit pincement au cœur ce soir. Je voulais vous remercier, je vous souhaite un bel anticyclone, une vie sans nuage. On va gommer les orages. Je ne vous dis pas 'au revoir', mais 'en route pour de nouvelles aventures', puisque j'aurai encore l'occasion de vous retrouver dans l'émission Quel temps et à la radio". Plusieurs présentateurs et présentatrices météo ont envoyé des messages vidéo de sympathie : Tatiana Silva (TF1), Evelyne Dheliat (TF1), Patrick DeBellefeuille (MétéoMédia Canada), Jill Peeters (VTM), Marina Ribaldi (France3 Corse) et Jean-Charles Beaubois (Radio Canada).