Traverser la Méditerranée à la rame, repasser le bac : quel lien entre la littérature classique et les défis des youtubeurs Mcfly et Carlito ?

C'est un défi de plus réussi pour Mcfly et Carlito ! En deux jours, dix-sept heures et trente-trois minutes, les deux Youtubeurs français ont relié à la rame Calvi en Corse et Mandelieu dans les Alpes-Maritime. L’arrivée a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sous les applaudissements de leurs familles et de fans, rassemblés au port de Calvi pour l’occasion. Cette traversée entre la côte française et la Corse représentait un défi sportif de taille puisque la mer Méditerranée est réputée très difficile par les rameurs. Elle est imprévisible et les vagues peuvent être croisées et irrégulières. Les vents sont eux aussi irréguliers. Pour se préparer à l’aventure, les deux hommes se sont entourés du rameur Patrick Favre qui a lui-même déjà traversé six fois l’océan atlantique. Un bateau les a également suivis tout du long pour intervenir en cas de gros problème. Aujourd’hui, la traversée n’a pas encore livré tous ces secrets puisque les deux cinéastes prévoient de sortir une vidéo évènement à ce sujet dans les jours qui viennent. Mais pourquoi avoir voulu traverser la mer Méditerranée à la rame ? L’idée ne vient pas de Mcfly et Carlito. Ce gage leur a été donné par les deux jeunes Youtubeurs Michou et Inox, après avoir été les plus rapides sur un parcours d’obstacles loufoque, dans une vidéo précédente. Pour les deux Youtubeurs de 35 ans, cette traversée à la rame est une belle réussite. Mais ce n’est pas la première fois que Mcfly et Carlito se lancent des défis. On peut même dire que c’est une marque de fabrique chez eux. La formule fonctionne : 6,68 millions de personnes sont abonnées à la chaîne. Pourtant, leur recette narrative est vieille comme le monde, nous y reviendrons. Mais d'abord, projecteur sur trois défi qui ont marqué leur chaîne YouTube. Le défi d’Emmanuel Macron En février dernier, le président français Emmanuel Macron envoie une courte vidéo à Mcfly et Carlito. "Je sais que d’habitude, c’est vous les spécialistes des défis. Cette fois-ci on va un peu inverser les rôles, c’est moi qui vais vous en lancer un", explique Emmanuel Macron dans la vidéo. "Faites une vidéo pour réexpliquer les gestes barrières, l’importance de les respecter. Et si vous avez dix millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l’Elysée", annonce le président. Les deux youtubeurs vont accepter le défi. Cela donnera lieu à une chanson et un clip très kitchs sur les gestes barrières qui compte aujourd’hui plus de 15 millions de vues.

Emmanuel Macron a tenu ses promesses. Mcfly et Carlito ont été reçus en mai dernier à l’Elysée pour tourner un concours d’anecdotes avec le président français. Vidéo qui a elle-même mené à deux nouveaux défis. Si toutes les vidéos liées à ce "chapitre présidentiel" sont un succès d’audience sur Youtube, la démarche a été fortement critiquée. Beaucoup ont considéré cela comme une action de communication d’Emmanuel Macron, davantage en recherche de séduire un public jeune à quelques mois des élections présidentielles que de sensibiliser sur les gestes barrières. ►►► Twitch, Youtube, TikTok : les tentatives des politiques belges pour séduire la jeunesse "On repasse le bac" En 2019, les deux hommes ont décidé de s’inscrire à nouveau au baccalauréat, l’épreuve qui clôture l’enseignement secondaire en France. Mcfly en filière littéraire, Carlito en scientifique, tous les deux comme candidat libre. Dans une série de six vidéos, ils vont recevoir l’aide de personnalités sportives et de Youtubeurs scientifiques pour préparer les épreuves, mais ils vont aussi se rendre à Barcelone pour réviser l’espagnol.

En fin de course, les deux cinéastes vont obtenir leur bac, sans mention. La vidéo de la découverte des résultats cumule plus de six millions de vues. Débarqués nus en terre inconnue Ce dernier défi n’a peut-être pas eu autant de retentissement que les trois précédents, mais il illustre le côté déjanté des productions de Mcfly et Carlito. Le concept est expliqué dès les premières secondes de la vidéo : "On atterrit nu dans un endroit et il y a quatre missions : trouver des vêtements, faire du stop, déjeuner chez l’habitant et rentrer à Paris", explique Carlito. "Et on part avec zéro thune !", complète Mcfly. En bonus, les abonnés de leur chaîne YouTube ont imposé des contraintes. Notamment de porter un parpaing, de rendre service à un passant sur la route ou encore de ne pas porter de vert dans les vêtements donnés en cours de route. Les deux hommes ont 24 heures pour rentrer chez eux. Résultat en vidéo :

Cette dynamique du gage, du défi est récurrente dans les des vidéos de Mcfly et Carlito. Dans beaucoup de cas, la vidéo est un jeu qui oppose les deux Youtubeurs à des invités. Ceux qui perdent se voient infliger un gage, défini à l’avance ou inventé par les gagnants. Ce système permet aux deux vidéastes d’introduire beaucoup de situations loufoques dans leurs productions et d’amener énormément de créativité à leur contenu. Remplir un défi est surtout un mécanisme très narratif. Mcfly et Carlito, généralement héros de la vidéo, sont face à une quête qui leur a été imposée. Pour remplir cette quête, ils feront face à de nombreuses péripéties et seront aidés par des personnages secondaires (un coach sportif, des invités de marque, etc.). La vidéo se termine généralement par la réussite du défi. C’est en fait la construction de récit la plus classique en littérature. Une actualisation très moderne et dans les codes de YouTube de l’histoire du chevalier (le héros) qui va sauver sa princesse (la quête), aidé par une bonne fée et où le récit se clôture par un mariage. Une formule simple mais assez efficace, théorisée par Algirdas Julien Greimas en 1966 sous le nom de "schéma actantiel". Ce mardi, trois des vidéos liées à la traversée à la rame de la mer Méditerranée se retrouvent dans le top 6 des tendances YouTube. La vidéo finale de la traversée est aussi très attendue par la communauté de Mcfly et Carlito, preuve que la recette du défi ou du gage est loin d'être épuisée. Spoiler alerte dans cette vidéo : il y aura de la sueur, des frayeurs et un sabot de bois.