Tournage de Koh-Lanta interrompu à cause d'un "événement entre deux participants": les précisions de la production

Le tournage de la prochaine édition de Koh-Lanta, le célèbre jeu d'aventure diffusé par TF1, a dû être annulé au bout de quelques jours en raison d'un incident non précisé entre deux des participants, ont annoncé le producteur ALP et la chaîne française vendredi.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole d'ALP a décliné tout commentaire quant à la nature de l'incident qui a conduit à cette décision, se contentant de préciser qu'"il n'y a pas de blessés".

"Cet événement est déconnecté du programme et de ses épreuves. Ni la production, ni le diffuseur n'ont à rendre cet événement public, ni à le commenter", a indiqué cette porte-parole, soulignant qu'"il appartient aux deux participants de décider s'ils souhaitent communiquer et sous quelle forme".

C'est un coup dur pour TF1, à qui le jeu lancé en 2001 et adapté de l'émission américaine "Survivor", assure des audiences confortables. Le dernier épisode en date, diffusé vendredi 4 mai, avait attiré plus de 4,8 millions de téléspectateurs en France.

Ce n'est pas la première fois que le tournage de l'émission s'arrête brutalement.

En mars 2013, un candidat, âgé de 25 ans, était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants, s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause et "sali" par les médias. L'autopsie du candidat avait par la suite révélé une maladie cardiaque non décelée.