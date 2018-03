Tomorrowland organisera une édition hivernale à l'Alpe d'Huez en mars 2019

Le festival électro belge Tomorrowland se dotera d'une édition hivernale. "Tomorrowland Winter" se tiendra pour la première fois du 13 au 15 mars 2019 dans la station française de l'Alpe d'Huez. Quelque 30.000 festivaliers sont attendus.

Les organisateurs du festival indiquent que la station sera décorée aux couleurs de Tomorrowland, sous le thème "The Hymn of the Frozen Lotus".

La scène principale sera installée au pied des pistes de ski, mais les festival s'étendra sur l'ensemble du site, à quelque 1.860 mètres d'altitude.

L'affiche de ce nouveau festival sera dévoilée ultérieurement.

Ce qui est par contre déjà certain, c'est que les visiteurs auront le choix entre un pass de quatre ou de sept jours avec entrée au festival et au domaine skiable, vendus à partir de respectivement 685 et 825 euros.

Pendant Tomorrowland Winter, seuls les festivaliers auront accès aux pistes de ski. Les non-skieurs sont toutefois les bienvenus, il sera en effet possible de déambuler à pied sur l'ensemble du site du festival.

"Cette édition de Tomorrowland a été créée par notre jeune et passionnée équipe anversoise, et nous avons le contrôle sur l'ensemble à 100%", a indiqué l'organisateur Michiel Beers, faisant référence à d'autres éditions organisées à l'étranger avec des partenaires extérieurs et avec moins de succès. "Nous ne pouvions pas imaginer de meilleure manière de fêter notre quinzième anniversaire et nous nous attendons à une année énorme. Nous sommes impatients d'accueillir les festivaliers dans ce cadre magique."