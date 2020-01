Tombée de rideau pour le groupe folk Urban Trad

La formation belge de musiques folk et traditionnelles Urban Trad a donné son dernier concert samedi face à quelque 300 personnes au centre culturel de Bourg-Léopold, dans le Limbourg. La chanteuse Soetkin Collier y a annoncé la séparation du groupe après 20 ans de carrière. Ses membres se consacreront désormais à d'autres projets musicaux.

Fondé en 2000, Urban Trad s'était fait connaître du grand public en 2003 en décrochant la deuxième place du concours Eurovision avec "Sanomi", une chanson interprétée dans une langue imaginaire. Les albums "One a Four", "Kerua", "Elem" et "Erbalunga" sortis par la suite avaient connu de jolis succès.

Après une interruption en 2012, le groupe est remonté sur scène en 2015, son répertoire modifié. La guitare électrique a remplacé la cornemuse, l'accordéon et la flute. Des membres initiaux, seules les chanteuses Soetkin Collier et Veronica Codesal ont poursuivi avec le guitariste Philip Masure.

Samedi soir, le public a longuement applaudi le groupe, dont les membres sont aussi actifs dans d'autres projets musicaux. La figure de proue, Soetkin Collier, se consacre actuellement à un projet solo sur la musique traditionnelle du Westhoek.