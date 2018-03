Tom Jones et The Roots au Gent Jazz Festival

Le chanteur légendaire Tom Jones se produira le mardi 3 juillet à Gand, a annoncé l'organisation du Jazz Festival mercredi. Le Gent Jazz Festival annonce une "special night" pendant laquelle le chanteur de 77 ans interprétera des hits mondiaux tels que "It's Not Unusual", "Delilah", "She's a lady", "What's New Pussycat" et "Sex Bomb". Le groupe de hip-hop The Roots clôturera le festival le dimanche 8 juillet.

La chanteuse Lady Linn & Her Magificent Bigband précédera Tom Jones sur la scène principale du Bijloke.

La 17e édition du festival aura lieu les 1er, 3, 6, 7 et 8 juillet. La participation d'artistes comme Paolo Conte, Kandace Springs, Pharoah Sanders, Vijay Iyer ou encore Melanie De Biaso avait déjà été annoncée.