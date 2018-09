Tom Ieven du restaurant 't Zilte élu meilleur sommelier de Belgique

Tom Ieven, du restaurant 't Zilte (Anvers), a été élu dimanche lauréat du concours "Best Sommelier of Belgium 2018-2019", ont annoncé la Guilde des sommeliers de Belgique et l'Association des sommeliers flamands, organisatrices du concours. Dries Corneille, du restaurant de Jonkman (Bruges), et Gianluca di Taranto, du restaurant, The Jane (Anvers), se sont respectivement classés deuxième et troisième de ce concours.

Ce dernier se déroulait cette année dans l'hôtel quatre étoiles The Dominican à Bruxelles. Le gagnant a été élu par un jury international de sommeliers et de presse spécialisée sous la supervision d'un huissier.

"Les finalistes furent confrontés chacun à leur tour à une série d'épreuves de haut niveau, parmi lesquelles une dégustation, la connaissance des accords mets et vins, la décantation d'un vin et la présence et maturité au restaurant", expliquent les organisateurs.

Le lauréat aura la possibilité de représenter officiellement la Belgique aux "Concours de Best Sommelier of Europe" et "Best Sommelier Of the World" durant les années à venir.