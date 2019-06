Titre, gras, italique, liste : Facebook déploie un "éditeur" pour formater vos publications dans les groupes

Vous en aviez peut-être rêvé, Facebook l’a fait… du moins sur les "groupes", cette section du réseau social qui permet de rassembler un certain nombre d’utilisateurs ayant un intérêt commun : un "éditeur" de texte, simplifié, est désormais disponible. Un peu comme sur Word, il vous permet d’accéder pour vos publications à des styles prédéfinis (type surtitre et titre), d’accéder à un style "citation", énumération, et liste, mais aussi et surtout de sélectionner une partie de votre texte à mettre en gras ou en italique.

Une fonctionnalité qui est en fait annoncée depuis des années, comme en témoigne cet article du blog du Modérateur, et qui avait été testée dans la partie "événement" du réseau social.

La procédure à suivre restait toutefois assez fastidieuse, tandis que le nouvel éditeur mis en place sur les groupes, sans avoir la facilité d’un véritable traitement de texte, est assez intuitive :

1) Rendez-vous sur la page du groupe et placez votre curseur dans la case de publication : ce symbole apparaît alors